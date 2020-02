Cuneo: lavori di manutenzione, chiuso per tre notti il tunnel del Colle di Tenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire l’esecuzione dell’intervento si rende necessaria la chiusura al traffico della rampa di ingresso di Asti Est, in direzione Cuneo, lungo la statale 231 “di Santa Vittoria”. La limitazione sarà attiva lunedì 10 e martedì 11 febbraio nella fascia oraria 8:00 – 18:00. Lungo la statale 706 “Tangenziale Est di Asti” la chiusura interesserà la rampa di uscita dello svincolo di Asti Est, in direzione Alessandria e Torino-Piacenza. In questo caso i lavori saranno eseguiti martedì 11 febbraio nella fascia oraria 8:00 – 18:00, con indicazioni in loco del percorso alternativo. (Rpi)