Giustizia: Ronzulli (FI) su prescrizione, Renzi si straccia vesti ma è al governo con Bonafede

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ospite al Tg4, ha affermato che "non è la prima volta che Renzi fa traballare il governo, ma alla fine si accordano sempre, perché il collante che tiene insieme questa maggioranza sono le poltrone. Matteo Renzi è l'ispiratore di questo governo di ultrasinistra, è quello che ha fatto partire questa esperienza, se non fosse stato per lui avremmo avuto le elezioni. Così non è stato, ma adesso Renzi si straccia le vesti e urla che la riforma della prescrizione è manettara, giustizialista. Lui però - ha sottolineato - con chi ha scritto questa controriforma ci governa, quindi se non la vuole non la voti, si prenderà atto che non c'è più la maggioranza e ridaremo finalmente la parola agli elettori. Questo 'balletto' però deve finire, gli italiani non possono rimanere sospesi in questo modo". (Rin)