Infrastrutture: Marocco, inaugurato porto pescatori a Imourane

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha inaugurato oggi nella città di Imourane, vicino la zona di Aourir, nella provincia meridionale di Agadir, un porto per i pescatori locali che ha avuto un costo totale di 24,6 milioni di dirham (2 milioni di euro). Il progetto è a beneficio di 130 pescatori che operano su 52 imbarcazioni artigianali e conferma la volontà del Sovrano di investire nella sostenibilità per lo sviluppo della regione, in particolare per i professionisti del settore della pesca artigianale. Con una produzione annua stimata di 2500 tonnellate questo progetto contribuirà al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di questa categoria sociale, allo sviluppo e ristrutturazione del settore della pesca artigianale attraverso la creazione di un centro integrato nel suo ambiente economico e sociale, nonché la conservazione delle risorse alieutiche. Questo punto di sbarco attrezzato comprende 52 magazzini per i pescatori, altri 5 per i commercianti di pesce all'ingrosso, una stazione di rifornimento, un mercato del pesce, officine di riparazione per barche e motori, una cella frigorifera, una fabbrica di ghiaccio e locali amministrativi. Allo stesso tempo Mohammed VI ha donato 52 motori fuoribordo a beneficio della cooperativa Aftas Tamraght di Imourane, un'iniziativa volta a promuovere le condizioni di lavoro dei pescatori, l'ammodernamento delle loro attrezzature e lo sviluppo del loro reddito. (Res)