Venezuela: ministro Esteri russo Lavrov, sanzioni Usa "inaccettabili" (3)

- Oggi il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni nei confronti della compagnia aerea statale venezuelana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronauticas y Servicios Aereos (Conviasa). “Il regime illegittimo di Maduro fa affidamento sulla compagnia Conviasa per trasportare funzionari corrotti in giro per il mondo al fine di alimentare il sostegno per le sue azioni antidemocratiche”, ha detto il segretario Steven T. Mnuchin, secondo quanto riferisce una nota del dipartimento del Tesoro. “L'amministrazione Trump non consentirà a Maduro e ai suoi delegati di continuare a derubare il popolo venezuelano e abusare di beni di proprietà statale per promuovere le proprie attività corrotte e destabilizzanti". La misura è solo l'ultima di una lunga serie di sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro, che hanno colpito pesantemente soprattutto il settore petrolifero, da cui dipende gran parte degli introiti statali in Venezuela. (Brb)