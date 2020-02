M5s: Ronzulli (FI), manifestazione è propaganda per acchiappare qualche voto

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ospite al Tg4, ha sottolineato che "il Movimento cinque stelle vuole scendere in piazza contro la maggioranza di cui fa parte. Siamo sempre stati abituati a vedere le piazze che si riempivano per contestare i governi, forse Di Maio e i grillini hanno dimenticato che al governo ci sono loro. Credo quindi - ha aggiunto - che questo non sia altro che il solito metodo propagandistico per acchiappare qualche voto, perché in questo momento il Movimento cinque stelle è un movimento virtuale e non perché è nato in rete, ma perché è presente in Parlamento grazie al 33 per cento ottenuto alle politiche del 2018, ma non è più rappresentativo del Paese come hanno dimostrato tuti gli appuntamenti elettorali successivi. Questa manifestazione è il tentativo disperato di tornare a crescere dal punto di vista del consenso". (Rin)