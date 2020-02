Brasile: inflazione cresce dello 0,21 per cento a gennaio, valore più basso dal 1994

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca), considerato valore ufficiale dell'inflazione in Brasile, è cresciuto 0,21 per cento a gennaio 2020. Si tratta del valore più basso per il mese di gennaio dal lancio del Plano Real nel luglio 1994. Lo rende noto oggi, 7 febbraio, l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). A trainare verso il basso il valore dell'inflazione è stato il raffreddamento dei prezzi della carne bovina, i cui prezzi sono diminuiti del 4,03 dopo un aumento del 18,06 per cento registrato a dicembre 2019. Nel complesso nell'ultimo mese dell'anno scorso l'inflazione era cresciuta dell'1,15 per cento, rappresentando circa un quarto del valore dell'inflazione dell'intero anno 2019, chiuso a al 4,31 per cento. (segue) (Brb)