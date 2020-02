Brasile: inflazione cresce dello 0,21 per cento a gennaio, valore più basso dal 1994 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi mesi dello scorso anno abbiamo avuto un forte aumento del prezzo della carne, a causa dell'aumento della domanda da parte della Cina e dell'apprezzamento del dollaro. Ora vediamo un calo naturale dei prezzi, dal momento che la produzione si sta bilanciando nuovamente per servire al meglio il mercato interno", ha sottolineato in una nota il direttore dell'Ibge, Pedro Kislanov. Il calo del prezzo della carne ha influenzato la decelerazione dell'inflazione nel gruppo alimentare e delle bevande, il cui tasso è sceso dal 3,38 per cento di dicembre allo 0,39 a gennaio. (Brb)