Usa-Spagna: Pompeo si congratula con omologa Gonzalez Laya per nuova nomina

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha parlato oggi con il ministro degli Esteri spagnolo Arancha Gonzalez Laya con la quale si è congratulato per la sua nomina e per il nuovo governo spagnolo. Lo rende noto un comunicato stampa del dipartimento di Stato. Pompeo ha espresso il suo profondo apprezzamento per la cooperazione forte e duratura tra Stati Uniti e Spagna. Il segretario e il ministro degli Esteri hanno discusso degli sforzi multilaterali in corso per affrontare le sfide globali e i modi per promuovere le questioni bilaterali.(Was)