Usa: “Cnn”, testimone chiave impeachment lascerà presto incarico alla Casa Bianca

- Il tenente colonnello Alexander Vindman, massimo esperto dell'Ucraina del Consiglio di sicurezza nazionale e testimone chiave dell'indagine sull'impeachment del presidente Donald Trump, ha detto ai colleghi che si aspetta di lasciare il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca nelle prossime settimane per tornare al dipartimento della Difesa. Ne parla oggi, 7 febbraio, l'emittente televisiva “Cnn”. La fonte non ha detto se la partenza di Vindman fosse volontaria o per volere della Casa Bianca. Il presidente Usa Donald Trump, ha ritwittato una dichiarazione del deputato repubblicano Thomas Massie in cui chiedeva di rimuovere Vindman in una serie di tweet contro il massimo esperto dell'Ucraina del Consiglio di sicurezza nazionale. (segue) (Was)