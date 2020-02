Usa: “Cnn”, testimone chiave impeachment lascerà presto incarico alla Casa Bianca (2)

- Vindman e Jennifer Williams, assistente del vicepresidente Usa Mike Pence, avevano testimoniato in un audizione pubblica durante le indagini della Camera sull'impeachment e avevano definito “impropria" e "insolita” la telefonata del 25 luglio tra il presidente Donald Trump e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, senza però poter ravvisare alcun profilo di reato da parte del presidente. Vindman e Williams hanno entrambi usato le loro dichiarazioni di apertura per dire che hanno trovato la chiamata di luglio rispettivamente "impropria" e "insolita". (Was)