Ue: Conte, sul Mes non c'è nulla di nuovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte del Mes non c'è nessuna novità. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo al Tempio di Adriano, a Roma, ai giornalisti sull'ipotesi che il trattato di riforma del Mes possa essere firmato ad aprile. "Non c'è nulla di nuovo - ha spiegato Conte -. C'è la dichiarazione del ministro Gualtieri che segue l'Eurogruppo. La prossima riunione non è scadenzata. Nessuna firma, nessuna trattazione. I sindacati hanno tutto il diritto di essere aggiornati sulla trattativa".(Res)