Usa-Ue: colloqui Pompeo-Borrell, in agenda anche Libia, Medio Oriente e relazioni commerciali

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha incontrato oggi a Washington l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, per colloqui sulle prospettive di pace in Medio Oriente, le relazioni commerciali Usa-Ue e le "azioni destabilizzanti" di Iran e Russia. Lo riferisce un comunicato stampa del Dipartimento di Stato. I due hanno discusso anche "del sostegno a un cessate il fuoco duraturo e del ritorno a un processo politico sia in Libia che in Siria", nonché della cooperazione Usa-Ue sull'Ucraina e del "sostegno alla democrazia in Venezuela", precisa la nota statunitense.(Com)