Giustizia: Conte, se sono stato frainteso voglio chiarire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma della giustizia bisogna lavorare insieme e perciò è necessario sgombrare il campo da qualsiasi equivoco. E' quanto sostiene il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che stasera è tornato a parlare della prescrizione a margine di un convegno al Tempio di Adriano, a Roma. "Non vorrei si fosse creato un malinteso - ha spiegato -. Quando ragiono di 'ismi' faccio riferimento alle forzature concettuali, alle semplificazioni astratte che vengono utilizzate e brandite come armi ideologiche in una contesa politica. È chiaro che dobbiamo essere tutti per tutte le garanzie costituzionali, a partire dal diritto alla difesa per passare poi alla presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva e sino alle regole del giusto processo. Detto questo, a me piace lavorare per un processo penale più celere e giusto, che offra tutte le tutele all'imputato. Per fare questo, è da tanto che ci stiamo lavorando, siamo entrati nel merito di questa riforma e la prescrizione è un tassello di un più ampio percorso di riforma. Ho sempre invitato le forze politiche negli incontri a palazzo Chigi a lavorare nel merito di questa riforma e tutti hanno avuto la possibilità di dare un contributo per accelerare i tempi del processo. Se sono stato frainteso - ha concluso -, se c'è stato un malinteso voglio chiarire. Se questo è l'obiettivo per lavorare insieme".(Res)