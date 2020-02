Iraq: Commissione per i diritti umani, 543 persone uccise nelle proteste dallo scorso ottobre

- Sono almeno 543 le persone rimaste uccise in Iraq durante le violenze scoppiate in occasione delle proteste anti-governative che hanno scosso le province a maggioranza sciita a partire dallo scorso ottobre. Lo afferma la Commissione irachena per i diritti umani, tornando a criticare le autorità governative per la mancanza di chiarezza sulle vittime, sui feriti e sugli arresti delle ultime settimane. Stando ai numeri della Commissione, 276 persone sono rimaste uccise nella sola capitale Baghdad. Tra le vittime vi sono anche 17 agenti delle forze di sicurezza e 22 attivisti assassinati non durante i disordini. I feriti sarebbero oltre 30 mila. (segue) (Irb)