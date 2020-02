Giustizia: Rosato (Iv), non siamo irragionevoli, ma su principio costituzionale non cediamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia viva e vicepresidente della Camera, a "Zapping" su Rai Radio 1, in merito al nodo prescrizione, spiegando la linea del suo partito, ha detto: "Noi non siamo irragionevoli. Abbiamo detto: visto che stiamo discutendo dell'1 per cento di ciò che riguarda il processo penale, facciamo prima la riforma del processo penale e così, poi, ragionare di prescrizione sarà molto più facile". Quindi, Rosato ha aggiunto: "Noi non ci imputiamo, eravamo contrari al Reddito di cittadinanza, per esempio, ma abbiamo ritirato i nostri emendamenti perché comprendiamo che il M5s ne ha fatto una bandiera. Non è che siamo irragionevoli, abbiamo solo portato fino in fondo le nostre posizioni. Sulla prescrizione, però, non riteniamo si possa cedere su un principio costituzionale". (Rin)