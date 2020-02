Ue: a Roma convegno sul bilancio europeo, serve ambizione per vincere le sfide comuni

- Il nuovo bilancio europeo dev’essere all’altezza delle sfide che i paesi dell’Eurozona affrontano in materia di occupazione, crescita e sostenibilità, e per raggiungere quest’obiettivo è necessario mettere in atto strategie comunitarie che permettano di perseguire un interesse comune garantendo, al contempo, la crescita dei singoli paesi membri dell’Unione. E’ questo il principale messaggio che è emerso al convegno di alto livello organizzato oggi dal Parlamento europeo in collaborazione con la Commissione europea e la Regione Lazio nella sede della Camera di Commercio di Roma. L’incontro, aperto dal discorso del presidente del parlamento europeo David Sassoli e chiuso dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha visto la partecipazione ed il confronto dei principali rappresentanti delle istituzioni comunitarie, nazionali e locali, con esponenti delle categorie economiche e sociali, del mondo dell’educazione e della ricerca. (segue) (Res)