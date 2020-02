Ue: a Roma convegno sul bilancio europeo, serve ambizione per vincere le sfide comuni (2)

- Per Giuseppe Conte, infatti, "solo in un contesto europeo l'Italia e gli stati membri potranno affrontare le sfide che chi attendono, come quella dei cambiamenti climatici", ma serve una proposta diversa da quella della presidenza finlandese. "Dobbiamo predisporci, se vogliamo approvare il quadro finanziario pluriennale, verso una proposta ben diversa da quella scatola negoziale finlandese che ci è già stata anticipata. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, permettere all'Unione ed ai suoi Stati membri di affrontare le grandi sfide di portata globale, a partire dall'accresciuta instabilità geopolitica, dalla competizione economica, dal cambiamento climatico, dalle migrazioni. Dall'altro lato - ha aggiunto - assicurare che nessun cittadino europeo sia lasciato solo e abbandonato a se stesso nell'affrontare queste sfide. Anche su questa base ho ricordato al presidente (del Consiglio europeo, Charles) Michel martedì scorso che il Vertice straordinario da lui convocato per il 20 febbraio, un tentativo lodevole di voler accelerare la discussione sul piano pluriennale, non potrà avere successo se non abbraccerà una proposta negoziale adeguata ad attuare le priorità che ho richiamato". (segue) (Res)