Ue: a Roma convegno sul bilancio europeo, serve ambizione per vincere le sfide comuni (3)

- "E' evidente - ha proseguito Conte - che il volume complessivo di circa 1.100 miliardi di euro nell'attuale proposta negoziale di bilancio pluriennale rischia di essere inadeguato. So che le medesime sensibilità e considerazioni sono condivise dal Parlamento europeo, che è ben consapevole che le sfide complesse non si affrontano gratis". Il presidente ha poi aggiunto: "L'Italia difende l'idea di un bilancio sufficientemente ambizioso che consenta di realizzare obiettivi e politiche che le stesse istituzioni europee ed i governi in seno al Consiglio si sono date. E con il Parlamento e con la Commissione europea condividiamo anche il principio che le necessarie risorse debbano essere reperite anche attraverso nuove e genuine risorse europee, piuttosto che attraverso ulteriori aggravi degli sforzi già richiesti ai cittadini europei". Inoltre per l'Italia non è possibile accettare i criteri offerti sulle politiche agricole. "Nel negoziato in corso - ha spiegato il capo del governo - la nostra priorità è definire criteri che indirizzino risorse verso i territori che hanno risentito della crisi economica e più faticano. Sulla politica agricola comune è ovvio non ci potremo mai accontentare degli attuali criteri distributivi che ci vengono offerti". (segue) (Res)