Ue: a Roma convegno sul bilancio europeo, serve ambizione per vincere le sfide comuni (4)

- Centrale negli interventi è stato il tema dell’ambizione. Sassoli si è detto “felice” che fra le rappresentanze del parlamento ci sia una posizione “unitaria” sulla necessità di dotare l’Unione di un bilancio adeguato alle sfide, capace di “dare risorse per evitare le disuguaglianze, non far perdere posti di lavoro e crescere nella lotta al cambiamento climatico". La proposta avanzata dalla presidenza finlandese di turno del Consiglio dell'Unione europea di ridurre lo stanziamento del Prodotto interno lordo europeo all'1,07 per cento è in quest’ottica insufficiente, ha spiegato Sassoli, ricordando questa riduce proposto dal Parlamento europeo. “Nessun paese può farcela da solo in un quadro di competizione globale”, ha insistito Sassoli, che invita per questo a “rafforzare l’Europa", creando una comunità che “investe su tutti i paesi e non li lascia soli, ma li mette nelle condizioni di competere”. (segue) (Res)