Ue: a Roma convegno sul bilancio europeo, serve ambizione per vincere le sfide comuni (5)

- L’invito al dialogo rivolto da Sassoli alle istituzioni europee ed al Parlamento Ue, anche in vista di creare una “cassaforte”’ di risorse comuni che non pesino sui bilanci dei singoli paesi membri, è stato ripreso dall’europarlamentare della commissione Envi Simona Bonafè. L’eurodeputata ricorda che sulla base della proposta della Commissione europea di alzare lo stanziamento all’ 1,3 per cento del prodotto nazionale lordo il parlamento italiano ha fatto diverse proposte per uscire dal paradigma di un’Europa che chiede solo contributi agli stati membri e dimostrare invece un approccio volto a creare le condizioni affinché l'Unione abbia risorse comuni per affrontare le sfide, dal green deal al cambiamento climatico, alla difesa dei confini o all'impegno per garantire più occupazione ai giovani. (segue) (Res)