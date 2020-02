Ue: a Roma convegno sul bilancio europeo, serve ambizione per vincere le sfide comuni (6)

- Sul fronte delle lungaggini italiane nel realizzare progetti infrastrutturali, ben evidenziate dall’amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, dai vertici di Telecom Italia l’ad Luigi Gubitosi osserva che l’Europa è stato uno “storico partner” nella realizzazione di opere, ed invita a continuare ad investire per un progresso che unica interessi nazionali e globali. Dalle fila della Lega l’europarlamentare Matteo Adinolfi martella che l’ Italia “deve avere il posto che merita” nell’Unione, di cui dopo la Brexit è ora il terzo contribuente, mentre per Daniela Rondinelli, parlamentare europeo e membro della commissione parlamentare per l'occupazione e gli affari sociali (Empl) è fondamentare riflettere al bilancio anche in funzione della percezione del privato cittadino. Argomento, quest’ultimo, che si lega strettamente a quello della coesione sociale, evocato da diversi partecipanti al convegno. Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, ha invitato a questo proposito ad inserire la questione meridionale nel dibattito sul bilancio europeo “il Sud (Italia) è inserito nei grandi processi economici e per questo va inserito nelle dinamiche europee, per la gestione dei flussi migratori ma anche per le grandi scommesse logistiche ed economiche" da affrontare insieme. (segue) (Res)