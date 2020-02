Aerospazio: Thales Alenia Space, ultimi preparativi per la partenza della sonda Solar Orbiter

- Ultimi preparativi in corso per la partenza della sonda Solar Orbiter, la missione dell'Agenzia spaziale europea, che osserverà per prima il sole da una distanza minore di quella che lo separa da Mercurio. Lo rende noto Thales Alenia Space in un comunicato. Lunedì, quando in Italia saranno le 5.03 del mattino inizierà il viaggio della sonda, che in poco più di due anni la vedrà raggiungere la sua orbita, osservando il sole da una distanza minima di sole 0,28 unità astronomiche (Ua), ovvero il 28 per cento della distanza media terra-sole. Per questa importante missione, essenziale per la comprensione dell'eliosfera e del suo impatto sulla terra, Thales Alenia Space (costituita da Thales per il 67 per cento, Leonardo per il 33 per cento) si è trovata a fronteggiare nuove sfide da un punto di vista scientifico e tecnologico. Per prima: la protezione termica; per conto di Airbus Defense and Space ha infatti progettato e costruito lo scudo termico (Hd) che proteggerà la sonda dalle altissime temperature a cui sarà sottoposta (oltre 500 gradi). (segue) (Res)