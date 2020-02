Brasile: coronavirus, partiti dalla Cina gli aerei che rimpatriano i brasiliani da Wuhan (2)

- Il presidente Jair Bolsonaro, dopo aver partecipato a una riunione presso il ministero della Difesa, ha affermato che il ritorno dei brasiliani da Wuhan non costituirà un rischio per i terzi in Brasile. "Non vi è alcun rischio per terzi qui in Brasile", ha detto il presidente alla stampa. Secondo il governo, prima dell'imbarco, i brasiliani che saranno rimpatriati saranno sottoposti a una valutazione medica al fine di escludere la possibilità "indizi" o "sintomi" del coronavirus. (segue) (Brb)