Tpl Roma: Raggi, sentenza Tar dice che strada per risanamento è quella giusta

- "La strada per il risanamento di Atac è quella giusta. Andiamo avanti per rilanciare l’azienda di trasporto pubblico di Roma e mantenerla in mano pubblica". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando la notizia del respingimento da parte del Tar del Lazio al ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che contestava la regolarità della proroga del contratto di servizio con cui il Campidoglio ha affidato all'azienda, fino al 2021, le attività di trasporto pubblico. "I giudici - prosegue la sindaca - ci hanno dato ragione su tutta la linea. Mettere a gara il servizio di trasporto, e affidarlo eventualmente a privati, sarebbe stata una scelta che avrebbe bloccato i trasporti per i cittadini, distrutto Atac e messo a rischio i suoi 11mila lavoratori. Uno scenario che abbiamo respinto, scegliendo la strada dell’Atac pubblica, avviando il suo risanamento e migliorando il servizio offerto ai cittadini, con oltre 400 nuovi mezzi in strada. Al nostro insediamento abbiamo trovato un’azienda praticamente fallita, con 1,3 miliardi di debiti e un parco mezzi vecchio e malandato". "Abbiamo preso un’altra direzione. Abbiamo deciso di salvare Atac e di dare un futuro a tutti i suoi dipendenti. Ci abbiamo sempre creduto e continueremo a farlo", ha concluso la sindaca. (Rer)