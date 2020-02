Giustizia: Rosato (Iv), perché dovrebbe cadere governo? Mai chiesto dimissioni Bonafede

- Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia viva e vicepresidente della Camera, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1, ha escluso che il governo sia a rischio e ha detto: "Ma secondo lei perché deve cadere il governo? Non abbiamo mai chiesto le dimissioni di Bonafede". Rosato ha anche sottolineato che "l'esperienza parlamentare conta un centinaio di casi così e il governo è andato avanti. Noi - ha aggiunto - non abbiamo mai detto che usciamo dal governo". Rosato mostra tranquillità anche rispetto all'ipotesi in cui dovesse passare l'emendamento di Iv e ha detto: "Se il governo sarà a rischio noi staremo lì a puntellarlo, ci sarà una forte spinta da parte nostra a fare la riforma del processo penale".(Rin)