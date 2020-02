Marocco: Mohammed VI avvia i lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico di Agadir

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha inaugurato oggi ad Agadir i lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico della città, un progetto che fa parte dell'attuazione del programma di sviluppo urbano per la città di Agadir (2020-2024), lanciato martedì scorso dal Sovrano. Mobilitando gli investimenti di circa 55 milioni di dirham (5,20 milioni di euro), questo progetto, fanno sapere da Rabat, "riflette l'interesse particolare che il Sovrano nutre nel settore sanitario, in particolare attraverso lo sviluppo di infrastrutture ospedaliere e il rafforzamento dei servizi sanitari primari. Questo progetto mira quindi a rafforzare l'offerta di psichiatria, formazione medica e paramedica, migliorando l'assistenza ai pazienti con disturbi mentali, in linea con la strategia del Ministero della Salute in questo settore che prevede creazione di ospedali regionali specializzati in psichiatria ad Agadir, Kenitra ed El Kelaa des Sraghna. Con una capacità di 120 posti letto, la futura struttura ospedaliera sorgerà su 25.097 metri quadri di terra e includerà un day hospital, servizi psichiatrici, pediatrici e psichiatrici, geriatria, un'unità forense e un'altra per la dipendenza, un reparto ambulatoriale, un centro di ricovero e un servizio di emergenza. (Res)