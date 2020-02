Omicidio Vannini: avvocato Ignazi, ok a ricorso era quello che speravamo, ora appello-bis

- “Il ricorso è stato accolto, come speravamo. Ora vedremo quando saranno pubblicate le motivazioni”. Lo ha detto l’avvocato Celestino Ignazi, legale della famiglia Vannini, uscendo dalla corte di Cassazione a piazza Cavour. Adesso “si ritorna in una situazione completamente aperta in secondo grado – ha aggiunto -, era quello che avevamo richiesto. Ci speravamo, abbiamo mosso ricorso per questo e anche la procura generale ha sposato la nostra posizione che quindi era evidentemente seria”.(Rer)