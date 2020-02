Giustizia: Mantovano (Cassazione), superare cortocircuito tra politica e magistratura

- “Possiamo rassegnarci a tutto, ma, in qualità di magistrati, non all’ingiustizia”. Lo ha dichiarato Alfredo Mantovano, giudice della Corte di Cassazione, nel corso del suo intervento al congresso di Magistratura Indipendente, sul tema “L’interpretazione del diritto nella società liquida”. L’ex sottosegretario al Ministero dell’Interno ha affrontato l’argomento della “supplenza” giurisdizionale davanti al “malcostume della politica”. “La magistratura italiana - ha spiegato - ha ricoperto un ruolo di giustizia anche sociale, che l’ha condotta oltre i suoi confini istituzionali”. “Questa ‘supplenza’ - ha ricordato l’ex parlamentare - si è sviluppata insieme all’avvento delle ‘correnti’ all’interno della magistratura italiana”. Gli straripamenti dei giudici davanti alle scelte di governo hanno interessato anche l’ambito medico-scientifico e i cd “nuovi diritti”, come fecondazione artificiale, trascrizione nei registri dello stato civile di bambini ottenuti attraverso la maternità surrogata, o adozione da parte di coppie dello stesso sesso, in cui “la giurisdizione ha superato i propri limiti”. (segue) (Ren)