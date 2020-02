Foibe: Rampelli (Fd'I), a Pomezia gesto vile che offende memoria

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, sostiene che "quanto accaduto a Pomezia, dove a pochi giorni dalla celebrazione del 'Giorno del Ricordo' è stata vandalizzata la stele dedicata alle vittime delle foibe è una vigliaccata. Un atto vile che offende la memoria di migliaia di persone - esuli istriani, fiumani e dalmati - che durante l'esodo giuliano-dalmata hanno dovuto abbandonare le proprie terre d'origine perché vittime del regime comunista di Tito. La tragedia delle foibe, come tanti altri orrori della storia - afferma in una nota - merita di essere ricordata e non oltraggiata".(Com)