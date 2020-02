Ue: fonti Mef, revisione trattato Mes non all'odg Eurogruppo febbraio

- La revisione del trattato del Mes "non è all’ordine del giorno alla riunione dell’Eurogruppo di febbraio, la prossima discussione sull’argomento tra i ministri è quindi in programma nella riunione di marzo. La firma del trattato non è stata calendarizzata". E' quanto riferiscono fonti del ministero dell'Economia. (Rin)