Omicidio Vannini: appello bis per famiglia Ciontoli, la sentenza della Cassazione

- Applausi e urla di gioia. Così è stata salutata in aula la sentenza della corte di Cassazione che ha accolto la richiesta del procuratore generale di rifare il processo di secondo grado per l'omicidio di Marco Vannini. Si apre quindi un processo d’appello bis per Antonio Ciontoli, sua moglie Maria Pezzillo, e per i suoi figli Martina e Federico. “Il ricorso è stato accolto, come speravamo”, ha detto l’avvocato Celestino Ignazi, legale della famiglia Vannini, uscendo dalla corte di Cassazione a piazza Cavour a Roma. Marco Vannini se oggi fosse stato presente alla lettura della sentenza della corte di Cassazione "avrebbe detto a tutti grazie per quello che state facendo e per come sostenete la mia famiglia", ha spiegato la mamma di Marco, Marina Conte, lasciando il tribunale. "Voglio bene a tutti. Esiste ancora un'Italia per bene", ha aggiunto mentre l'avvocato ha spiegato che adesso "si ritorna in una situazione completamente aperta in secondo grado – ha aggiunto -, era quello che avevamo richiesto. Ci speravamo, abbiamo mosso ricorso per questo, e anche la procura generale ha sposato la nostra posizione che, quindi, era evidentemente seria”. Stamattina il procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, aveva chiesto di “annullare le condanne” - inflitte dalla corte d’Appello che ha derubricato in secondo grado l’omicidio da volontario a colposo, portando la pena da 14 a 5 anni di carcere per Antonio Ciontoli - e di “rifare il processo” per tutti gli imputati, annullando così anche le pene di tre anni di reclusione a cui erano stati condannati in appello la moglie e i figli di Ciontoli. La requisitoria del procuratore generale è stata incentrata stamattina sulla convinzione della procura generale e della parte civile per cui "tutti gli imputati per 110 minuti hanno mantenuto condotte omissive, menzognere e reticenti di fronte agli operatori sanitari” dal momento che era chiaro a tutti loro che il colpo di pistola avrebbe portato Marco Vannini alla morte. Per il Pg, Antonio Ciontoli avrebbe agito, con l’adesione di tutti gli altri imputati, in questo modo per evitare conseguenze dannose per lui dal punto di vista professionale. "Una vicenda inumana", l'ha definita il procuratore generale. La morte del 20enne è avvenuta a Ladispoli il 18 maggio 2015, nella casa della famiglia Ciontoli. Il giovane era fidanzato con la figlia di Antonio Ciontoli e fu raggiunto da un colpo di pistola di ordinanza di Ciontoli mentre era nel bagno della casa. I soccorsi furono allertati con enorme ritardo e per quasi due ore Marco Vannini rimase agonizzante.(Rer)