Omicidio Vannini: mamma Marco, mio figlio oggi avrebbe ringraziato italiani per sostegno

- Marco Vannini se oggi fosse stato presente alla lettura della sentenza della corte di Cassazione "avrebbe detto a tutti grazie per quello che state facendo e per come sostenete la mia famiglia". Lo ha detto Marina Conte, mamma di Marco Vannini, lasciando il tribunale. "Voglio bene a tutti. Esiste ancora un'Italia per bene", ha concluso. (Rer)