Lavoro: Labriola (FI), troppe morti bianche, governo inerte

- "Il 2020 è iniziato da 38 giorni e già si sono registrati 45 incidenti mortali sul lavoro: un bilancio inaccettabile per un paese civile. Un numero impressionante di morti bianche, una strage silenziosa alla quale il governo assiste da spettatore senza mettere in campo soluzioni serie e percorribili". Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Occorre avviare con la massima urgenza tavoli di confronto con le sigle sindacali per capire i motivi delle morti sul lavoro e per concertare soluzioni concrete. Bisogna iniziare ad investire seriamente sulla prevenzione - aggiunge -. Non è più sufficiente esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime, che pagano con la vita la necessità di portare a casa uno stipendio che spesso non consente neppure di mettere insieme pranzo e cena".(Com)