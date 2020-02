Lavagna (Ge): stufo di aspettare sfascia vetro pronto soccorso, denunciato

- Stufo di aspettare, sfascia il pronto soccorso all’ospedale di Lavagna (Ge), denunciato per danneggiamento. L’episodio s’è verificato nella serata di lunedì quando un 47enne di Chiavari si è presentato al pronto soccorso dopo essere stato morso da un cane. Dopo l’accettazione, il suo caso era stato classificato tra quelli non urgenti. Ha dovuto attendere, quindi, prima che i medici potessero visitarlo. Dopo due ore di attesa, l’uomo s’è infuriato e, dopo aver afferrato un portaombrelli e l’ha scagliato contro il vetro divisorio, mandandolo in frantumi. Quindi sarebbe andato via. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che dopo aver avviato le ricerche hanno individuato il presunto violento. Per lui è scattata la denuncia con l’accusa di danneggiamento. (Ren)