Economia: Manfredi, una grande alleanza per competitività del Mezzogiorno

- "Oggi la sfida è investire sul capitale umano, che rappresenta la leva più importante per aumentare la competitività del Paese. Investire significa fare più formazione di qualità, più ricerca e avere un sistema produttivo e imprenditoriale che valorizzi il talento. Occorre una grande alleanza tra università, enti di ricerca, mondo delle imprese e professioni per aumentare la competitività del Paese, oggi indispensabile per creare più crescita e benessere". Lo ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, nel corso del forum "Il rilancio del Mezzogiorno parte dai giovani commercialisti, imprese e università a confronto", promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. All'incontro era presente anche il numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia che ha aggiunto: "Bisogna investire di più in termini di formazione, perché la formazione è un grande piano di inclusione dei giovani. Un altro aspetto centrale per il Paese e per il Mezzogiorno riguarda le infrastrutture che collegano territori, includono le persone, attivano cantieri e incrementano l'occupazione. Oggi abbiamo bisogno di una manovra anticiclica nel Paese che parta proprio dalle infrastrutture. In questa operazione, il Sud diventa centralissimo perché può vantare università di eccellenza. Occorre insomma anche costruire un grande sistema attrattivo". (segue) (Ren)