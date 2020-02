Economia: Manfredi, una grande alleanza per competitività del Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Vincenzo Moretta, presidente dei commercialisti partenopei "lo slogan che lanciamo oggi è che se riparte il Sud, riparte l'Italia. Molti giovani dal Mezzogiorno vanno all'estero e non possiamo più permettercelo, abbiamo l'obbligo di trattenerli in Italia perché rappresentano il nostro domani. Tante energie e risorse finanziarie vengono impiegate per la formazione dei nostri ragazzi, il 4% del Pil va in istruzione con scarsi risultati, perché poi in troppi vanno via". Matteo de Lise, consigliere nazionale dei giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha affermato: "Crediamo che sia necessario un cambiamento strutturale. Oggi i finanziamenti legati allo sviluppo delle imprese sono molto più ingenti al Centro-Nord rispetto al Sud: chiediamo dunque una maggiore spesa di fondi nel mezzogiorno. Chiediamo inoltre misure per sfruttare al meglio queste risorse: ad esempio, riteniamo determinante l'aggregazione tra professionisti e imprese e ci aspettiamo sostegno dalle istituzioni per favorirlo. Infine, occorre fare in modo che chi investe al Sud abbia agevolazioni". (Ren)