Coronavirus: Bernini (Fi), rischi anche da contatti con Sileri?

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, a proposito dell'emergenza coronavirus, afferma in una nota: "Leggo le dichiarazioni del viceministro Sileri, secondo cui sarà allungata di qualche giorno la quarantena alla Cecchignola per tutti i nostri connazionali che sono stati in contatto con il paziente italiano risultato positivo al Coronavirus dopo qualche giorno dal rientro dalla Cina. Mi chiedo preoccupata – e lo feci presente inascoltata lunedì sera al vertice di palazzo Chigi - perché lo stesso Sileri, che ha fatto con loro il viaggio di ritorno in aereo da Wuhan, non è stato sottoposto alle stesse misure precauzionali, visto che ha trascorso molte ore insieme al giovane contagiato che, pur avendo già contratto il virus, era asintomatico. E’ una domanda - insiste la senatrice di FI - che mi sento di porre alle autorità sanitarie, e spero di essere rapidamente rassicurata". (Com)