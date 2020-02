Italia-Ucraina: Mattarella incontra Zelensky, presente anche sottosegretario Di Stefano

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato oggi al Quirinale l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito della presidenza della Repubblica. Stando alle informazioni diffuse, all’incontro ha preso parte anche il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano. Zelensky, nel corso del suo incontro con il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte, ha dichiarato che i cambiamenti positivi che stanno avvenendo in Ucraina possono creare nuove opportunità di cooperazione con l'Italia. "Il nostro incontro con il premier Conte ha aperto un nuovo capitolo nella partnership strategica fra Ucraina e Italia", ha scritto Zelensky sul suo profilo Twitter, sottolineando come il nostro paese sia uno dei primi tre partner economici dell'Ucraina all'interno dell'Unione europea. "I nostri scambi commerciali valgono più di 4 miliardi di euro, e c'è un enorme potenziale per un ulteriore sviluppo", ha scritto ancora Zelensky, auspicando di poter incontrare presto Conte in Ucraina.(Ems)