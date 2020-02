Omicidio Vannini: folla in festa davanti alla Cassazione, giustizia per Marco

- "Non in mio nome. Giustizia per Marco". È questa la frase stampata su uno striscione, su cui campeggia anche la foto di Marco Vannini, e che è stato esposto in piazza Cavour davanti al palazzo della corte di Cassazione, dagli amici e parenti della famiglia Vannini. La gente, dopo la decisione della corte di far rifare il processo d'appello per i quattro imputati della famiglia Ciontoli, ha intonato in coro il nome della mamma di Marco. "Marina, Marina", ha sillabato la folla mentre la donna, emozionata e con le lacrime agli occhi, stava rispondendo alle domande dei giornalisti. (Rer)