Ue: Maniero-Raduzzi (M5s) su Mes, riforma pericolosa per Italia, trattative proseguano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle Alvise Maniero e Raphael Raduzzi denunciano che "ancora una volta un non meglio definito 'alto funzionario europeo' dichiara che la riforma del Meccanismo europeo di stabilità è cosa fatta e che ad aprile si procederà alla firma. Ricordiamo però che il Parlamento italiano si è espresso molto chiaramente attraverso due risoluzioni sottoscritte da due diverse maggioranze. In entrambe - sottolineano in una nota - è sancito il principio che ogni modifica al testo del Mes deve passare al vaglio delle Camere. Dire oggi, con sprezzo della sovranità parlamentare dei singoli Paesi, che la riforma del Mes è chiusa, ci sembra pertanto irrispettoso". Il M5s, continuano Maniero e Raduzzi, "nei mesi passati ha evidenziato con spirito costruttivo tutte le criticità della riforma, spiegando perché si tratta di un testo pericoloso per l'Italia dal punto di vista economico, finanziario e in particolare bancario. Ad oggi dobbiamo rilevare che nessuna di quelle criticità è stata risolta o anche solo affrontata con serietà ed è quindi inaccettabile considerare chiuse le trattative in sede europea. Vogliamo dire senza ambiguità che a queste condizioni il Mes non è sostenibile per il nostro Paese". (Com)