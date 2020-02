Sanità: Sileri, intollerabili tante aggressioni contro medici

- "Auspico che il ddl che pone un argine alle aggressioni al personale sanitario, voluto dell'ex ministro Grillo, sia approvato in fretta alla Camera. Non è più tollerabile che vi siano così tante aggressioni e che i nostri medici abbiano paura di andare a lavorare. Ma non dobbiamo fermarci qui. La legge inasprisce pene, dà maggiori garanzie di tutela per medici e infermieri, ma per essere efficace deve essere accompagnato da rivoluzione culturale che coinvolga la nostra società in tutti i settori, a partire dalla scuola". Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri al convegno organizzato a Napoli sul fenomeno della violenza contro medici e sanitari.(Ren)