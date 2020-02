Tpl Roma: Lemmetti, dopo sentenza Tar avanti nel risanamento di Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andiamo avanti nel risanamento di Atac, l'azienda di trasporto pubblico di Roma Capitale: abbiamo ricevuto un'ulteriore conferma della correttezza del percorso che abbiamo scelto". Lo scrive su Facebook l'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti. "Il Tar ha respinto infatti il ricorso presentato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contro la proroga dell'affidamento del servizio alla società partecipata del Comune - aggiunge Lemmetti -. La scelta di porre l'azienda sotto il controllo dei giudici con il concordato preventivo in continuità è il fondamento per rimetterla a servizio dei cittadini". (Rer)