Foibe: Fd'I, sinistra ostacola memoria condivisa e rafforza negazionisti

- "Sul vile atto di vandalismo contro il monumento dedicato ai martiri delle Foibe a Pomezia pesa la responsabilità di tutta l'intellighenzia della Sinistra, che ancora si ostina ad ostacolare il formarsi di una memoria condivisa e pacificante della storia nazionale del 900". Lo affermano, in una nota, Fabrizio Ghera e Giancarlo Righini consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. "Sempre pronti ad impartire lezioni di storia e di democrazia, sempre assenti quando si tratta di condannare coloro che per anni hanno cancellato dai testi scolastici, e ancora oggi negano o riducono, i crimini e le violenze compiute contro civili innocenti e non politicizzati in nome dell'antifascismo, tra l'8 settembre, la fine della guerra ed anche per tutto il lungo dopoguerra italiano - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. In Istria, ma anche nell'Emilia del 'Triangolo Rosso' ed in tanti altri luoghi d'Italia. Come lucidamente spiegato da Giampaolo Pansa ed altri autorevoli studiosi, culturalmente e professionalmente da sempre molto lontani dalla area politica della destra". (Com)