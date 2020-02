Napoli: Amitrano (M5s), Comune metta a punto strategia antismog

- "In un solo mese a Napoli si sono già avuti 25 sforamenti dei livelli delle polveri sottili (pm10) sui 35 totali consentiti in un anno. E' verosimile che la soglia di legge verrà superata molto a breve. Cosa aspetta il Comune a varare finalmente una seria strategia antismog?". Lo ha detto in una nota il deputato M5s Alessandro Amitrano, commentando i dati elaborati da Legambiente. Amitrano ha aggiunto: "La qualità dell'aria a Napoli è in peggioramento e lo stato comatoso in cui versa il trasporto pubblico cittadino non ha fatto che peggiorare la situazione, costringendo migliaia di napoletani a dover scegliere l'auto privata. Gli stop estemporanei alla circolazione automobilistica non servono a nulla: contro l'inquinamento occorrono provvedimenti strutturali, monitoraggio delle fonti inquinanti, più trasporto pubblico e isole pedonali per tutelare salute e ambiente. Priorità, però, ignorate dall'amministrazione comunale". Quindi Amitrano ha concluso: "Quantomeno si potrebbe iniziare subito a lavare le strade: una misura, non risolutiva ma utile, che può contribuire a rimuovere le polveri che si depositano con il traffico automobilistico". (Ren)