I fatti del giorno - Nord Africa

- Libia: per Salamé incontri Commissione militare spiraglio per avvio vero dialogo politico - Gli incontri avvenuti in questi giorni a Ginevra della Commissione militare formata da cinque funzionari militari per ciascuna delle parti in conflitto starebbero offrendo una serie di spiragli per l’avvio di un vero e proprio dialogo politico fra le parti. Ieri, in una conferenza stampa, il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha sottolineato i passi avanti compiuti in questi giorni, fissando la data di inizio del dialogo per il processo politico libico che prenderà il via il 26 febbraio a Ginevra. "Speriamo che i 40 partecipanti al dialogo politico saranno qui per iniziare gli incontri il 26 febbraio, cioè prima della fine del mese, come ho già detto in precedenza". Salamé ha spiegato che "il processo politico è stato rallentato” dal protrarsi dei tempi per la scelta dei delegati da parte della Camera dei rappresentanti di Tobruk. L’Alto Consiglio di Stato con sede a Tripoli ha invece ha completato la scelta dei suoi delegati, secondo quanto riferito dallo stesso Salamé. (segue) (Res)