I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: la Germania accoglie con favore i colloqui 5 + 5 a Ginevra - La Germania ha accolto con favore i colloqui militari libici 5 + 5 che si svolgono a Ginevra tra rappresentanti militari dell'Esercito nazionale libico (Lna) e il Governo di accordo nazionale libico (Gna). E' quanto si legge in una nota diramata dall'ambasciata tedesca in Libia. "La Germania ha accolto con favore l'inizio dei colloqui 5 + 5 a Ginevra, con la necessità di una partecipazione costruttiva da parte di tutte le parti libiche per risolvere la crisi", si legge nella nota. L'ambasciata ha indicato che il suo rappresentante in Libia, Oliver Owcza, e i funzionari del ministero degli Esteri tedesco hanno incontrato le parti della crisi in Libia attraverso riunioni con il generale Khalifa Haftar, il capo dell'Lna, e i rappresentanti delle tribù libiche e del Consiglio municipale a Bengasi, oltre a Fayez al Sarraj e i rappresentanti del Gna a Tripoli. (segue) (Res)