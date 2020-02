I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Algeria: il presidente Tebboune potrebbe recarsi in visita ufficiale in Arabia Saudita - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune potrebbe recarsi nelle prossime settimane in visita in Arabia Saudita. Il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah, in visita ufficiale ad Algeri, ha consegnato ieri al capo dello Stato nordafricano un invito ufficiale a visitare il Regno firmato da re Salman bin Abdulaziz, il Custode delle due sante moschee. Il capo della diplomazia saudita ha trasmesso a Tebboune i saluti del principe ereditario, Mohamed bin Salman, estesi anche al governo e al popolo algerino. Le due parti hanno passato in rassegna le relazioni bilaterali tra i due paesi e gli ultimi sviluppi regionali e internazionali, spiega l’agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”. Secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, l’Arabia Saudita ha intenzione di “coordinarsi con l'Algeria per tutto ciò che concerne l'interesse della nazione araba (intesa come comunità araba, la umma) e del mondo islamico”. La visita del ministro saudita arriva pochi giorni prima della prevista missione del ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, in Arabia Saudita, dove si è già recato agli inizi di gennaio. (segue) (Res)