I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: Ong contro il giacimento di Nawara, "aumenta i rischi legati ai cambiamenti climatici" - L’entrata in funzione del giacimento a gas di Nawara, situato nella provincia meridionale tunisina di Tataouine, "accentuerà ulteriormente i rischi legati ai cambiamenti climatici che incidono fortemente sulla Tunisia". Lo denuncia il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes). Secondo l'Ong, il campo in questione influenzerà ulteriormente l'ecosistema della Tunisia meridionale, già indebolito per decenni dagli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare dalla siccità e dalla desertificazione. "È urgente adattarsi oggi alle conseguenze dei cambiamenti climatici", aggiunge il Forum, invitando nuovamente le autorità ad affrontare "seriamente" la questione della transizione energetica, attraverso un piano per lo spiegamento delle energie rinnovabili in sostituzione dei combustibili fossili. Il prossimo governo tunisino, si legge ancora in un comunicato, dovrebbe tenere conto delle questioni ambientali e dei diritti delle generazioni future nello sviluppo delle sue politiche settoriali. Il Forum ha anche denunciato la negligenza degli aspetti ambientali nel processo di concessione di permessi di esplorazione per gli idrocarburi, mettendo in guardia contro l'emissione arbitraria di tali permessi per gli investitori stranieri. (segue) (Res)