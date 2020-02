I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Tunisia-Libia: proposta la creazione di un fondo di investimento comune - Libia e Tunisia potrebbero creare un fondo di investimento comune. E’ quanto emerge dalla conferenza "Banche, finanza e investimenti" tenuta oggi a Tunisi. I partecipanti sono stati unanimi nel sottolineare la necessità di aumentare gli scambi commerciali tra Tunisia e Libia, passati da 1.400 milioni di dollari nel 2010 a meno di 700 milioni di dollari in questo momento. Fondamentale è il ruolo del settore bancario nel sostenere i giovani investitori tunisini e libici, motivo per cui è necessario aumentare il numero di filiali bancarie nei due paesi e di incoraggiare le banche tunisine stabilirsi in Libia. Per il presidente della Camera di commercio e dell'industria tunisina di Tunisi, Mounir Mouakher, è indispensabile, oggi, avvicinare i settori bancario e assicurativo dei due paesi e rafforzare il partenariato bilaterale tra imprese e investitori. Mouakher ha sollecitato le banche commerciali tunisine a sostenere gli sforzi degli investitori tunisini per creare progetti in Libia, affermando che il processo di inclusione finanziaria tra Tunisia e Libia è "vitale" per creare un clima economico favorevole agli investimenti. (Res)