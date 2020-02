Energia: Nord Macedonia, ente statale firma accordi per sottostazione Bitola 2

- L'Ente statale per la trasmissione dell'energia elettrica della Macedonia del Nord (Mepso) ha sottoscritto oggi due accordi relativi alla sottostazione elettrica Bitola 2: il primo contratto, sottoscritto con la società EnergyInvest di Sarajevo, riguarda la costruzione di una linea di trasmissione che andrà dalla sottostazione al confine con l'Albania, mentre il secondo è stato firmato con la società Koncar di Zagabria e riguarda un'espansione della sottostazione oltre che la costruzione di un'altra struttura a Ocrida. I contratti, che vedono un valore complessivo di 35 milioni di euro, sono finanziati attraverso un prestito della Banca europea per la ricostruzione e sviluppo (Bers) e da una sovvenzione del Fondo per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif). (Mas)